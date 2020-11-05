بلدية النجف تطلق حملة واسعة لتأهيل الشوارع والجزرات الوسطية والمتنزهات

2020/11/05 | 20:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف الاشرف

اعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف إطلاق حملة واسعة لتأهيل الشوارع والجزرات الوسطية، بالاضافة الى افتتاح ٧ متنزهات عائلية بعد إعادة تأهيلها.

وقال مدير اعلام البلدية بشار السوداني لـ /المعلومة/، أن “كوادر بلدية النجف أطلقت حملة واسعة لتنفيذ مجموعة من المشاريع وتأهيل الجزرات الوسطية في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن خطتها لتطوير شوارع المحافظة”.

واضاف ان “المحافظة شهدت خلال الفترة المنصرمة افتتاح ٧ متنزهات ترفيهية عائلية بعد اعادة تأهيلها”، مشيرا الى أن البلدية تتابع مجموعة من المشاريع المحالة سابقا الى الشركات والتي حققت نسب انجاز متقدمة.



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