النمط الياباني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني

2020/11/05 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني النمط الياباني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديثشهد التاريخ الياباني عدة محاولات توحيد المقاطعات اليابانية منذ أواخر القرن السادس عشر، وكان من أبرزها ما قام به الشوغون أُبو نوبوناغا Obu Nobunaga (1532-1582) (1)، الذي تولى الحكم عام 1568، بعد أن دخل كيوتو Kyoto عاصمة الأباطرة اليابانيين، معلناً عزمه على توحيد جميع المقاطعات اليابانية في دولة مركزية واحدة.



وقد شهدت سنوات حكمه (1568-1582) ......





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