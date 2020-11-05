وزير سابق يعيد التذكير بمشروع ’’الدولة الكردية’’: لن يخرج من قلوب الكرد إلا بشرط وحيد

2020/11/05 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف بنكين ريكاني عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، عن وجود قوى داخل العراق تمنع تنفيذ اتفاقية سنجار، فيما تحدث عن مشروع الدولة الكردية.

وأجرى اقليم كردستان في 25 ايلول 2017 استفتاء للإنفصال عن العراق حظي وفق معلومات رسمية من الاقليم بتأييد 92% من مواطنيه ، ردت عليه الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي بجملة من الاجراءات قوضت تنفيذه ومن بينها فرض سلطتها على كركوك .

وقال ريكاني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مشروع الدولة الكردية قائم في قلوب كل الكرد ولم يخرج هذا المشروع من قلوبهم الا بشرط تحقيق دولة وطنية تحقق المساواة للعراقيين جميعهم".وتابع ريكاني، "نحن في إقليم كردستان قضيتنا ليست قضية إدارة دولة وانما قضية قومية وبحاجة الى رمزية كبيرة، والرئيس مسعود برزاني هو زعيم الامة الكردية ورمزها".وأشار الى أن "بارزاني بعد عام 2003 ادرك ان القوى السياسية لا يمكن جمعها مجدداً".

وأضاف أنه "لا يمكن الوصول الى نقطة الا عودة مع الحكومة المركزية" فيما اشار الى أن "هناك قوى كثيرة في العراق تمنع تنفيذ اتفاقية سنجار التي طبعت الاوضاع فيها ".

ونشرت (بغداد اليوم)، نص الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بخصوص تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

وجاء في نص الاتفاق الموقع من قبل ممثل الحكومة الاتحادية، وكيل جهاز الامن الوطني حميد رشيد فليح، ووزير داخلية إقليم كردستان، ريبر احمد خالد، تسع مهام ابرزها، اختيار قائممقام جديد للقضاء، وتشكيل لجان امنية وعسكرية مشتركة لإدارة القضاء.

كما حمل الاتفاق بحسب الوثائق، ثلاثة محاور، تخص الامن والإدارة وإعادة الاعمار، تضمنت قراراً بابعاد منظمة حزب العمال الكردستاني، من قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها.للاطلاع على الوثائق، وقراءة البنود (اضغط هنا).

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