حكومة الكاظمي تسعى لتفعيل وتنشيط القطاع الخاص

2020/11/05 | 21:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن الحكومة وضمن برنامجها تسعى الى تفعيل وتنشيط القطاع الخاص....

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