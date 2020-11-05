رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهة فرنسا وكرواتيا في الأمم الأوروبية

2020/11/05 | 21:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي اليوم الخميس، قائمة “برازيل أوروبا” لمواجهة أندورا الودية، ومباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وكرواتيا.

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