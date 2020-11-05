هيأة رئاسة البرلمان تدعو الحكومة إلى ضبط الأمن في ناحية جمانكي بدهوك

2020/11/05 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

دعت هيأة رئاسة البرلمان ، اليوم الخميس، الحكومة إلى ضبط الأمن في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك .

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،إن "الاعتداء الذي قام به مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، يعد اعتداءً على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية "، داعية الحكومة إلى ضبط الأمن في هذه المناطق، ومنع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم بسبب قوات خارجة عن القانون".

وشددت الهيأة بحسب البيان على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها، والعمل على التنسيق المشترك مع إقليم كردستان لردع مثل هذه التحركات والاعتداءات المتكررة داخل الأراضي العراقية، والتي تمثل انتهاكا لسيادة البلاد".

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