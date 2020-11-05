دعا مؤيديه إلى

2020/11/05 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما ينتظر ملايين الأميركيين نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات التي لم تحسم بعد، دعا المرشح الديمقراطي، جو بايدن، مؤيديه إلى "الصبر" وأعرب عن ثقته في الفوز بالاقتراع مع استمرار عد الأصوات

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