2020/11/05 | 21:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثقافة وفنون

الخميس 5 نوفمبر 2020 | 09:00 مساءً | عدد القراءات : 14

العراق يبحث إجراءات الإنقاذ العاجلة لإيوان كسرى المهدد بالانهيار

عقد فريق من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ا،اجتماعا مع فريق من الأكاديميين والخبراء الدوليين في الصيانة العاجلة للمناطق التراثية والأثرية نظمه التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ، لبحث إجراءات الانقاذ العاجلة لإيوان كسرى المهدد بالانهيار.

وذكر بيان لوزارة الثقافة ان الاجتماع تناول عملية جمع المعلومات عن التغييرات السلبية التي طرأت على هيكل الإيوان والإجراءات الخاطئة المتخذة من قبل الشركة التشيكية المكلفة بصيانة الإيوان، والاحتياجات الضرورية للبدء بالإجراءات الانقاذية.

وتم الاتفاق على إبقاء قناة الاتصال بين الفريق المتخصص والتحالف وهيئة الآثار والتراث مفتوحة لأجل مشاركة المعلومات الضرورية حول الهيكل وأسباب الأضرار والتغيرات السلبية الحاصلة له.

وأكد فريق الوزارة على متابعته الحثيثة لجميع متطلبات الفريق القانونية واللوجستية، وتهيئة المناخ المناسب للعمل وبأسرع شكل ممكن، مبدياً شكره الجزيل للاستجابة السريعة التي أبداها الفريق والاتصالات التي أُجريت لجمع فريق من المتخصصين والعلماء لمنح المشورة والبدء بالعمل الميداني على هيكل الإيوان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث إجراءات الإنقاذ العاجلة لإيوان كسرى المهدد بالانهيار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث إجراءات الإنقاذ العاجلة لإيوان كسرى المهدد بالانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).