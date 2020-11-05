ديالى تمنح 8 اجازات استثمارية في قطاعات حيوية بكلف تصل الى اكثر من 300 مليار دينار

2020/11/05 | 21:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشفت هيئة استثمار ديالى، الخميس، عن منح 8 اجازات استثمارية في قطاعات حيوية بكلف تصل الى اكثر من 300 مليار ديتار.

وقال مدير هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هيئة استثمار ديالى منحت 8 اجازات استثمارية في قطاعات حيوية مختلفة منها الاسكان بكلف اجمالية تصل الى اكثر من 300 مليار دينار لافتا الى ان هناك اجازات وصلت الى مراحل متقدمة جدا وسيتم الاعلان عنها فورا الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والقانونية”

واضاف العزاوي،ان” ديالى محافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة لكن الاوضاع الامنية في السنوات الماضية كانت تمثل عامل تحدي لكن الوضع تغير الان وهناك اقبال على استغلال الفرص المتوفرة لافتا الى ان ادارة الهيئة نجحت في استقطاب العديد من المستثمرين والشركات وحل بعض الاشكالات ودفع مشاريع مهمة للامام مؤكدا بان الاستثمار له ابعاد ايجابية في الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل لالاف العاطلين”انتهى 25 ف

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