2020/11/05 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء اليوم الخميس، عن تنفيذ اوامر قبض وتحري بحق 143 متهم في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه "تمكنت تشكيلات قيادة الشرطة من القبض على 143 متهماً ومطلوباً للقضاء خلال الأسبوع الحالي، شملت مركز المدينة وقضاء الهندية".

واشار البيان الى، "ان المتهمين الملقى القبض عليهم في جرائم جنائية مختلفة، تم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

هذا وتتمتع جميع مناطق محافظة كربلاء المقدسة باستقرار وضعها الامني بشكل كبير.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تنفذ أوامر قبض وتحري بحق 143 متهما) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تنفذ أوامر قبض وتحري بحق 143 متهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).