الثقافة تبحث مع فريق دولي إنقاذ إيوان كسرى المهدد بالانهيار

2020/11/05 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد فريق من وزارة الثقافة والسياحة والآثار في الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، مع فريق من الأكاديميين والخبراء الدوليين في الصيانة العاجلة للمناطق التراثية والأثرية نظمه التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، لبحث إجراءات الانقاذ العاجلة لإيوان كسرى المهدد بالانهيار.

وذكرت وزارة الثقافة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الاجتماع تناول عملية جمع المعلومات عن التغييرات السلبية التي طرأت على هيكل الإيوان والإجراءات الخاطئة المتخذة من قبل الشركة التشيكية المكلفة بصيانة الإيوان، والاحتياجات الضرورية للبدء بالإجراءات الانقاذية.

واضافت: انه تم الاتفاق على إبقاء قناة الاتصال بين الفريق المتخصص والتحالف وهيئة الآثار والتراث مفتوحة لأجل مشاركة المعلومات الضرورية حول الهيكل وأسباب الأضرار والتغيرات السلبية الحاصلة له.

وأكد فريق الوزارة، حسب البيان، على متابعته الحثيثة لجميع متطلبات الفريق القانونية واللوجستية، وتهيئة المناخ المناسب للعمل وبأسرع شكل ممكن، مبدياً شكره الجزيل للاستجابة السريعة التي أبداها (ألِف) والاتصالات التي أُجريت لجمع فريق من المتخصصين والعلماء لمنح المشورة والبدء بالعمل الميداني على هيكل الإيوان.

PUKmedia اعلام وزارة الثقافة‌

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