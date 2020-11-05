ولاية ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصوات

2020/11/05 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت ولاية ميشيغان، وفي نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60 % مقابل دونالد ترامب الذي حصل على 47.87 % بعد فرز 99 % من الأصوات.وأشارت المراكز الرسمية إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن جمع تقريبا 2788425 صوتا، فيما حصل الرئيس الأمريكي الجمهوري على 2639037 صوتا/انتهى8

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