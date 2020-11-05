ترامب: لو فرزت الأصوات القانونية ففوزي سهل وإذا فرزت الأصوات غير القانونية والمتأخرة فبإمكانهم سرقة الانتخابات

2020/11/05 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه لو فرزت الأصوات القانونية ففوزه سهل وإذا فرزت الأصوات غير القانونية والمتأخرة فبإمكانهم سرقة الانتخابات./انتهى9

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