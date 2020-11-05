رسالة -مشفرة- من رفيق.. - حسن أحراث

2020/11/05 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث وجه أحد الرفاق مؤخرا (مشكورا) رسالة غير مباشرة الى الرفاق والمناضلين، متسائلا عن "سر" غياب المتابعة النضالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفايسبوك بالخصوص) لمعارك أبناء شعبنا (عمال امانور...) ولباقي القضايا والمناسبات النضالية، مثل قضية الاعتقال السياسي ومحطات الاستشهاد؛ وبالتالي "الغرق" في ترديد التعازي والمواساة والتبريكات، ونشر الصور والتفاهات أحيانا...إنها في العمق ليست رسالة مشفرة، إنها ......





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