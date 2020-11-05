2020/11/05 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_لارين الممارسة وحل التوترات فى فكر ماركس - جورج لارين - مقتطفترجمة : سعيد العليمىلقد بدأت بفكرة أن مادية تاريخية أعيد بناؤها عليها أن تحل بعض التوترات التى كانت قائمة فى فكر ماركس وانجلز ذاتيهما.



وقد أوضحت كيف قدمت الماركسية الأرثوذكسية حلا معينا لهذه التوترات باقتراح مفهوم للمادية التاريخية يفترض أنه مشتق من القوانين الشاملة للجدل الكامنة فى الطبيعة، التى تعتبر الوعى مجرد انعكاس للمادة، ......





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