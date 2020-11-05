العراق: الإعلان عن “تطور مفرح” بموقف جائحة كورونا خلال 3 اشهر وعدد الفحوصات منذ ظهور الوباء

2020/11/05 | 21:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا منذ 3 اشهر في البلاد تتساوى تقريباً مع نسبة الإصابات.

وقال التميمي في تصريح متلفز إن “العراق ما زال في الموجة الأولى بنسبة الإصابات بفيروس كورونا، ولا نتوقع حدوث موجة ثانية ‏لكورونا في البلاد”.

واضاف أن “تراجع الأرقام الحالية رهن بالتزام المواطنين بالوقاية والامتناع عن حضور ‏التجمعات”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تعاني من عدم التزام المواطن بنصائح الوزارة في مواجهة خطر فيروس ‏كورونا”.

وتابع التميمي أن”العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ولغاية الان”.

وبين أن “حصة القطاع الصحي بالموازنات المتعاقبة لم تتجاوز نسبة الـ 2% وهذا تسبب بإيقاف بناء المستشفيات حتى عام 2017”.

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