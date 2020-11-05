العراق: الإعلان عن “تطور مفرح” بموقف جائحة كورونا خلال 3 اشهر وعدد الفحوصات منذ ظهور الوباء

يس عراق – بغداد
أكد وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس، 05 تشرين الثاني، 2020، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا منذ 3 اشهر في البلاد تتساوى تقريباً مع نسبة الإصابات.
وقال التميمي في تصريح متلفز إن “العراق ما زال في الموجة الأولى بنسبة الإصابات بفيروس كورونا، ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا في البلاد”.
واضاف أن “تراجع الأرقام الحالية رهن بالتزام المواطنين بالوقاية والامتناع عن حضور التجمعات”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تعاني من عدم التزام المواطن بنصائح الوزارة في مواجهة خطر فيروس كورونا”.
وتابع التميمي أن”العراق أجرى 3 ملايين فحص لفيروس كورونا منذ بداية الأزمة ولغاية الان”.
وبين أن “حصة القطاع الصحي بالموازنات المتعاقبة لم تتجاوز نسبة الـ 2% وهذا تسبب بإيقاف بناء المستشفيات حتى عام 2017”.
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