’’اطراف تعرقل بناء السدود’’.. عضو بالزراعة النيابية يحدد موعد استضافة وزير الموارد المائية

2020/11/05 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي البديري، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، استضافة وزير الموارد المائية مهدي الحمداني لمناقشة ملفات هامة ابرزها وجود اطراف تعرقل بناء سدود في العراق.وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ستستضيف وزير الموارد المائية يوم الاحد القادم لمناقشة ملفات هامة"، لافتا الى انه "سيطرح على الوزير سؤالاً حول الاطراف التي تعرقل بناء سدود في العراق".واضاف، ان "العراق يعاني من هدر كميات كبيرة من المياه سنويا في موسم الشتاء تقدر بمئات الملايين من الامتار المكعبة تذهب الى الخليج العربي والوديان دون اي استفادة منها"، لافتا الى ان "وفرة المياه في البلاد محدودة قياسا بفترة الشحة والتي تمتد الى اغلب اشهر السنة".واشار البديري الى ان "بناء سدود في العراق اولوية لتفادي مشاكل معقدة بسب شحة المياه التي تزداد ضراوة في مواسم كثرة"، لافتا الى ان "من يعرقل بناء سدود هم فاسدون مرتبطون بحتيان فساد اكبر داخلية وخارجية وهذا الامر يجب الوقوف عنده لان بناء السدود سيعزز من تأمين خزين ستراتيجي للمياه يتسخدم للزراعة والمياه الصافية وتفادي مشاكل كبيرة".

وكان مسؤول اعلام وزارة الموارد المائية، عون ذياب كشف، الاحد الماضي، عن سبب عدم بناء السدود في مناطق جنوب العراق.وقال ذياب، في تصريح صحفي ان "الوزارة قامت بتخزين كميات هائلة من المياه في المناطق الشمالية"، مشيرا إلى ان "طبيعة الارض تمنعنا من انشاء السدود في مناطق جنوب البلاد".واضاف ان "انشاء السدود من قبل تركيا سوف يؤثر بشكل كبير على العراق، لان تركيا تنوي إكمال جميع مشاريعها"، لافتا إلى ان "تركيا لم تأخذ رأي العراق في بناء السدود، رغم أن اتفاقية الصداقة، التي وقعت في عام 1946 من قبل نوري السعيد مع تركيا، كانت تحمل فقرة تنص على اعلام العراق بالسدود التي تنشأ على نهري دجلة والفرات".

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