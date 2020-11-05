صور| جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بمرافق

2020/11/05 | 21:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، نتائج عمليات نوعية نفذها في عدة مناطق خلال 3 أيام.

وذكر بيان للجهاز، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ قواته "نفذت حملة كبرى منذ 3 أيام لمُلاحقة بقايا داعش، أسفرت عن اعتقال 3 إرهابيين في الرمادي".

وأضاف البيان، أن "المعلومات الاستخبارية التي أدلى بها أحد بقايا الإرهاب قادت إلى الإطاحة بالقيادي الإرهابي (ع.



س) والذي كان يعمل مُرافقًا للإرهابي المقبور (شاكر وهيب)".

وأوضح البيان، أن "قوتين من أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنتا من إعتقال 6 عناصر إرهابية في كُل من الطارمية وعنة والفلوجة والمشاهدة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 في ظرف ثلاثة أيام فقط".

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