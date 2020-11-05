ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصوات

2020/11/05 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولاية ميشيغان، فوز جو بايدن بنسبة 50.60 % مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 % بعد فرز 99 % من الأصوات.

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