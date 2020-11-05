أكبر جبل جليدي في العالم ينزلق ويتجه للتسبب بكارثة

2020/11/05 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه أكبر جبل جليدي في العالم، مباشرة نحو جزيرة جنوب القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم أنتاركتيكا، حيث يمكن أن يدمر الحياة البرية المحلية لسنوات قادمة.

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