عمليات الأنبار تنفي صدور أوامر بالتحاق المنتسبين بالزي العسكري لوحداتهم

2020/11/05 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفى قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن، ناصر الغنام، الخميس، صدور اوامر بشأن التحاق المنتسبين بالزي العسكري الى وحداتهم.

وقال الغنام، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، انه "تداولت وسائل التواصل كتاب يشير لامر صادر من قيادة عمليات الانبار يوجهه فيه المنتسبين بضرورة الالتحاق بالزي العسكري الى وحداتهم، ونود ان نوضح اننا ملتزمين بالاوامر الصادرة من المراجع العسكرية وهذا الكتاب غير صحيح ولم تصدر اوامر من قبلنا بهذا الخصوص".

وأضاف: "ونرجو من وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر من تداول كتب مزيفة وغير صحيحة".

وتداولت في وقت سابق من اليوم الخميس، وسائل التواصل خبرا مفاده ان "قيادة عمليات الانبار تصدر امرا بمنع نزول والتحاق المنتسبين العسكريين بالزي المدني ويكون الالتحاق والنزول بالزي العسكري حصرا".

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