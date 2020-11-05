البرلمان: استهداف البيشمركة اعتداء على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية

2020/11/05 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عدت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، استهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني، اعتداء على المؤسسة الأمنية وانتهاكا للسيادة العراقية، داعية الحكومة إلى ضبط الأمن في هذه المناطق، والعمل على التنسيق المشترك مع إقليم كوردستان لردع مثل هذه التحركات والاعتداءات المتكررة.

وقال المكتب الاعلامي للهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب، عدت الاعتداء الذي قام به مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، اعتداء على المؤسسة الأمنية والسيادة العراقية، داعية الحكومة إلى ضبط الأمن في هذه المناطق، ومنع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم بسبب قوات خارجة عن القانون".

وأضاف البيان، "كما شددت على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في تقوية المؤسسات العسكرية الأمنية العراقية بجميع تشكيلاتها، والعمل على التنسيق المشترك مع إقليم كردستان لردع مثل هذه التحركات والاعتداءات المتكررة داخل الأراضي العراقية، والتي تمثل انتهاكا لسيادة البلاد".

واكدت مصادر اعلامية مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس، قيام مسلحين من حزب العمال بالهجوم على شرطة حماية النفط والغاز في اقليم كوردستان، بناحية "جمانكي" في محافظة دهوك.

وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحفية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (5 تشرين الثاني 2020)، ان "الهجوم لم يسفر عن قوع اية ضحايا بشرية".

من جانبه قال مصدر في شرطة النفط والغاز لـ "ان ار تي"، ان"الهجوم وقع في الساعة السادسة من مساء اليوم، وقد تعرضت احدى سياراتهم لإطلاق نار"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني "مسعود بارزاني" قد اعلن قبل عدة ايام، ان "مسلحي العمال الكوردستاني يحتلون جزءا من المناطق الحدودية وقد فرضوا انفسهم كبديل لحكومة اقليم كوردستان ويمنعون قاطني القرى من العودة الى ديارهم لاعمار مناطقهم".

كما وتحدث اعلام الديمقراطي الكوردستاني عن قيام مسلحي حزب العمال بمهاجمة قوات البيشمركة، امس الاربعاء، في ناحية (جماني) اسفر عن مقتل احد افراد البيشمركة واصابة 2 اخرين.

وفي تطور ذي صلة اكد مصدر اعلامي في حزب العمال الكوردستاني على عدم تنفيذ اي هجمات مسلحة من قبل مسلحيه في المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من الرد على هجمات الديمقراطي الكوردستاني، لحماية انفسهم.

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