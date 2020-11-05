الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية حول كورونا

2020/11/05 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد قمة استثنائية في 3 و4 كانون الاول المقبل بشأن فايروس كورونا المستجد.

ويتوقع أن تنعقد القمة عبر الإنترنت مبدئيا.



وتعقد القمة، التي تُناقش فكرتها منذ حزيران، بمبادرة من حركة دول عدم الانحياز، على مستوى قادة الدول والحكومات، على ما جاء في قرار أقر بغالبية 150 دولة من أصل 190 في الجمعية العامة.



كما ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فايروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 48 مليونا حتى صباح اليوم الخميس.

وتجاوز عدد المتعافين 34 مليونا، ووصلت الوفيات إلى مليون وأكثر من 231 ألفا.

PUKmedia عن وكالات‌

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