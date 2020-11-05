2020/11/05 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض قاض أمريكي، اليوم الخميس، دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن قاضية محكمة دعاوى ميشيغان سينثيا ستيفنز أصدرت الحكم خلال جلسة استماع يوم الخميس، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة.

وكانت الحملة اعلنت اليوم، رفع دعاوى لدى المحاكم الفيدرالية من أجل النظر في هذه “المخالفات” التي شابت فرز الأصوات.

التالي

منذ 34 دقيقة

قمة استثنائية في الأمم المتحدة بشأن كورونا

منذ 3 ساعات

حملة ترامب: حصلنا على حكم قضائي لحضورنا عد الأصوات في فيلادلفيا ببنسيلفانيا

منذ 3 ساعات

خامنئي: الانتخابات الأمريكية هي الأكثر تزويرا في العالم

منذ 3 ساعات

دراسة تحذر من عامل خطر قد يفاقم فرص الوفاة بـ”كوفيد-19″

منذ 4 ساعات

بالفيديو..



حوت هائل يبتلع قارب بمن فيه

منذ 5 ساعات

خبير: رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن قد يؤدي إلى تصاعد العنف في البلاد

منذ 6 ساعات

ماكرون يعلن مضاعفة عدد أفراد شرطة على الحدود

منذ 6 ساعات

الأعين على ولاية نيفادا..



والمسؤولون يؤكدون مواصلة فرز الأصوات

منذ 9 ساعات

بايدن يتعهد بتوحيد البلاد بعد الفوز وترامب يلجأ للقضاء

منذ 13 ساعة

بايدن يتعهد بالعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة ترامب تخسر دعوى قضائية في ميشيغان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة ترامب تخسر دعوى قضائية في ميشيغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).