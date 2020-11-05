الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'إرهابي' كان متخفياً منذ سنوات جنوبي بغداد

2020/11/05 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال "إرهابي" كان متخفياً منذ سنوات جنوبي بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة وعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ ( قيادة عمليات بغداد ) من القاء القبض على أحد الارهابيين كان متخفيا عن الانظار منذ سنوات في الدورة منطقة هور رجب".

وأضافت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب وتم تسليمه لجهة الطلب".





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