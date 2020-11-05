الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة ويتعهد باستخدام كافة أدواته لدعم الاقتصاد

2020/11/05 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير، مكرراً تعهده بدعم الاقتصاد الأمريكي إذا لزم الأمر.

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