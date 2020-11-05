محدث..الذهب يقفز 50 دولاراً عند التسوية مع خسائر العملة الأمريكية

2020/11/05 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 50 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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