2020/11/05 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية البريطاني يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا

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