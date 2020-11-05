كاتانيتش يدعو محمد قاسم لقائمة المنتخب لمباراتي الأردن واوزبكستان

2020/11/05 | 22:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة للاعب فريق الشرطة، محمد قاسم، للإنضمام لقائمة المنتخب التي ستخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.

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