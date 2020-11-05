نائب برلماني يكشف لــ “ايزيدي24” عدد عوائل داعش التي قدمت طلب للعودة الى العراق

2020/11/05 | 22:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم كشف النائب عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي “شيروان الدوبرداني” ان عدد عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي التي قدمت طلب العودة الى العراق من مخيم الهول السوري هو 800 عائلة لحد الان.وفي حديثه ل“ايزيدي24” قال،“وجه دولة رئيس الوزراء باجراء تدقيق امني لهذه العوائل و كل المواطنين العراقيين الساكنين في …

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