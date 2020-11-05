الأردن.. 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/05 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجل الأردن اليوم الخميس 40 وفاة و4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 95864 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 1069 حالة.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 233 حالة، فيما شفيت 148 حالة.

وذكرت أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1590، منها 323 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 25258 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1980683 فحصا.



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