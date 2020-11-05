“حياة النساء مهمة” - ابتهال الخطيب

2020/11/05 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابتهال_الخطيب لا جديد في هذه القصة، ولكن كل ما فيها غريب؛ كل تفصيل فيها مرعب حد الجنون.



هذه قصة تحدث باستمرار مفجع في أنحاء العالم العربي، تتكرر بغرابتها وجنونها وإفجاعها بمعدل مرعب، ولا شيء يحدث.



شابة كويتية من قبيلة معروفة تزوجت من شاب حضري برضا والدها ولكن بمعارضة إخوتها الذكور الذين رأوا في زواجها خارج القبيلة عار لهم.



بعد سنتين من زواجها، الذي أثمر صبيا صغيرا، وتخللتهما محاولات مستمرة من الإخوة لفك زواجها ......





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