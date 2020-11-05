الزوراء يطيح بالانيق في دوري الكرة الممتاز

2020/11/05 | 22:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حقق فريق الزوراء فوزه الاول في دوري الكرة الممتاز، بتغلبه على الطلبة بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي.

وتناوب على تسجيل ثنائية الزوراء كل من مهند عبد الرحيم في الدقيقة 55 ومهدي مامل في الدقيقة 86.

ورفع الزوراء رصيده الى النقطة الخامسة في المركز الثالث، اما الطلبة فتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

وفي مباريات اليوم، تعادل الشرطة مع زاخو من دون اهداف، فيما تغلب القوة الجوية على الصناعات الكهربائية بهدفين نظيفين.



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