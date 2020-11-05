الزوراء يفوز على الطلبة في قمة الدوري الممتاز

2020/11/05 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد– واع

تمكن فريق الزوراء من الفوز على فريق الطلبة ، اليوم الخميس، ضمن في قمة الدوري الممتاز للجولة الثالثة .

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)،ان" فريق الزوراء بكرة القدم حقق أول فوز له بالمنافسة جاء على حساب الطلبة بنتيجة 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز".

وكانت الجولة الثالثة قد افتتحت الاربعاء، بفوز النجف على السماوة، والكهرباء على الميناء،فيما تعادل اليوم الخميس زاخو والشرطة، وفوز الجوية على الصناعات الكهربائية".

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