طقس العراق: موسم الأمطار يتهيأ للدخول.. الأسبوع المقبل انتقالة نوعية في الأجواء

2020/11/05 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى اتساع فرص الأمطار الرعدية الأسبوع المقبل.



وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح تابعه "ناس"، (5 تشرين الثاني 2020)، إن "منخفضاً جوياً ممطراً أثر منذ عدة أيام على مناطق الشمال والتوقعات تشير إلى إستمرار فرص الأمطار الرعدية لتشمل مناطق الشمال (الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك)، وغزارة الأمطار واردة على المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا خصوصاً دهوك وأربيل".

وأضاف، "يوم غد الجمعة قد تستمر فرص الأمطار خصوصاً في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران دهوك أربيل السليمانية، اما باقي مناطق البلاد، فمن المتوقع أن تشهد طقساً غائماً بشكل جزئي".

وبين الأسدي، أنه "التوقعات تشير إلى أنه من يوم السبت المقبل، سيتمركز منخفض جوي شمال البحر الأحمر، مع توفر عامل الرطوبة وحمل حراري جيد، لتتشكل على إثر ذلك سحب رعدية في مناطق وسط البلاد لتشمل النجف، كربلاء، العاصمة بغداد، بابل، ديالى، إضافة إلى مناطق الشمال دهوك أربيل السليمانية كركوك، وتزداد فرص الأمطار الرعدية بشكل تصاعدي من الأحد وحتى نهاية الأسبوع لتشمل معظم المناطق الشمالية الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك إضافة إلى المنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد والفرات الأوسط العاصمة بغداد بابل صلاح الدين ديالى الكوت النجف كربلاء الديوانية، اما مناطق الجنوب حتى الان التوقعات متغيرة بين ضعف وقوة، وتتضح أكثر خلال اليومين القادمين".

وعن درجات الحرارة قال الأسدي، إن "الأيام القادمة، ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خصوصاً مناطق الشمال والمنطقة الغربية وبشكل أقل في مناطق وسط وجنوب البلاد".

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