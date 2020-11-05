"ويفا" يطلب من "فيفا" تعديل قاعدة لمسة اليد

2020/11/05 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن رئيسه السلوفيني، ألكسندر تشيفرين، بعث برسالة إلى نظيره السويسري، جاني انفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، طالبًا منه تغيير قاعدة لمسة اليد التي باتت "تتسبب بالمزيد من الاحباط" في عالم كرة القدم.

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