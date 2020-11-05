القضاء يحسم نسب ابنة يار الله من طليقته هدى الدليمي (وثيقة)

2020/11/05 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مجلس القضاء الاعلى، رد دعوى رئيس اركان الجيش، الفريق الركن، عبدالامير يار الله، ضد طليقته هدى قيس الدليمي، بعد ثبوت بنوة الطفلة يارا لطرفي الدعوى.

وبحسب وثيقة صادرة عن القضاء الاعلى – رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية، واطلع عليها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، فقد أوضحت، أنه "بعد اطلاع المحكمة على البطاقة الموحدة بالطفلة يارا عبدالامير رشيد واطلاع المحكمة على التقرير الطبي من معهد الطب العدلي المتضمن تطابق نتيجة الفحص للبصمة الوراثية للطفلة يارا مع نتيجة فحص البصمة الوراثية للمدعويين عبدالامر رشيد يار الله وهدى قيس حسين وكذلك التقرير الطبي من دائرة الطب العدلي – لجنة الاعتراضات والمتضمن اجراء الفحص على المتداعين مع الطفلة يارا وتطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للطفلة يارا مع المدعي والمدعى عليها وبالتالي لم ينف هذا الفحص بنوة الطفلة يارا للمدعويين اعلاه واللوائح المقدمة والدفوع المتبادلة ومن خلال تدقيق اضبارة الدعوة تجد المحكمة ان التقرير الطبي قد صدر من لجنة طبية مختصة والثابت فيه بنوة الطفلة يارا لطرفي هذه الدعوى كما ان الطفلة يارا سبق وان منحت بطاقة موحدة".

وتابعت، انه "ولما تقدم تجد المحكمة ان دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي (عبدالامير رشيد يار الله) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي عليها مبلغا مقداره عشرة الاف دينار".

وفي (2 آب 2020)، دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الحقوقية هدى قيس الدليمي الى زيارة مقر المجلس، بعد انتشار فيديو لها شكت فيه من طليقها رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يار الله.

وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار البيرقدار، في بيان، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي ونسب سيادته دعوتها للحضور الى مقر المجلس يوم الاحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

وكانت الدليمي، قد ظهرت في فيديو عبر صفحتها الشخصية، وهي تروي وقائع زواجها وطلاقها من رئيس أركان الجيش، عبدالأمير يار الله، والذي قالت إنه عقد قرانه عليها بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، إلا أنه قرر تطليقها في وقت لاحق، بعد أن حملت منه طفلا.

كما ذكرت الدليمي إن "يار الله أنكر أبوته لطفلتها، ورفع قضية إثبات نسب" فيما روت تفاصيل زيارتها إلى مركز الطب العدلي في بغداد، وشككت بحيادية أحد موظفي المركز، مطالبة بنقل فحص إثبات النسب إلى خارج العراق.

ووجهت الدليمي في الفيديو مناشداتها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس القضاء فائق الزيدان، الذي استجاب وفق البيان الأخير.

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