بايدن يتطلع إلى إعلان فوزه قبل نهاية الأسبوع وترامب يطعن قضائياً

2020/11/05 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بعد يومين من الانتخابات، من المحتمل أن تعرف الولايات المتحدة الخميس اسم رئيسها الذي سيؤدي القسم في 20 كانون الثاني/يناير في حال صدرت نتائج ولايات مهمة يحتاج الديموقراطي جو بايدن للفوز فيها على الرئيس دونالد ترامب الذي شكك قضائيا في عمليات فرز.ومن المحتمل أن تنهي ولايتا جورجيا ونيفادا فرز […]

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