التطبيعية تعلن الراعي الرسمي للمنتخب الوطني

2020/11/05 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.

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