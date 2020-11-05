خبير بايولوجي: العراق ما زال في الموجة الاولى من كورونا

2020/11/05 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير في المجال البايولوجي، يوم الخميس، ان البلاد تجاوز ازمة الاعداد الكبيرة من الاصابات بكورونا، مؤكدا ان العراق لا يزال في الموجة الاولى من الفايروس المستجد.

وقال الخبير البايولوجي الدكتور حيدر معتز محي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان النظام لصحي في العراق وبحسب الاحصائيات، تجاوز الازمة الحالية من الاصابات، مشيرا الى ان هذا يدل على ان الفايروس بدأ في الانخفاض من الاصابة او ان المواطنين وصلوا الى طرق مقنعة في الوقائية والتلافي من الاصابة بفايروس كورونا.

وأكد محي، ان اوروبا دخلت موجة ثانية من كوفيد 19 وهي تشكل خطورة كبيرة نظرا لقدوم موسم الشتاء والتخوف من التهابات الجهاز التنفسي وتشابه الاعراض بينها وبين الاصابة بكورونا، مؤكدا ان البلاد لا تزال ضمن الموجة الاولى من كورونا.

وكان وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي قد افاد يوم الخميس، أن العراق ما زال في الموجة الأولى من فايروس كورونا، مؤكداً اجراء ثلاثة ملايين فحص.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التميمي قوله، إن "2 بالمئة تخصيص وزارة الصحة من الموازنة ولم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986".

وأضاف: ان العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، لافتا الى أن نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا، مؤكداً في الوقت ذاته ان العراق أجرى 3 ملايين فحص لفايروس كورونا.

PUKmedia هاميار علي‌

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