مدرب المنتخب الوطني يوجه دعوة رسمية لنجم الصقور

2020/11/05 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة للاعب فريق الشرطة، محمد قاسم، للإنضمام لقائمة المنتخب التي ستخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.

وتأتي دعوة اللاعب محمد قاسم ليكون بديلاً للاعب شريف عبد الكاظم الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه القوة الجوية أمام فريق الصناعات الكهربائية مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وسيبدأ منتخبنا الوطني تدريباته يوم غد الجمعة على ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة السادسة مساءً في التجمع الاول من نوعه لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الامارات يوم الاثنين المقبل لخوض وديتي الأردن واوزبكستان.



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