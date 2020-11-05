“فيسبوك” يحذف مجموعة مؤيدة لترامب

2020/11/05 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن موقع “فيسبوك” اليوم الخميس، أنه حذف مجموعة تضم أكثر من 365 ألف مؤيد لترامب بعد استخدامها لنشر “معلومات مضللة ودعوات محرضة على العنف”.

وقال “فيسبوك” انه “تماشيا مع الإجراءات الاستثنائية التي نتخذها خلال هذه الفترة من التوتر المتزايد، أزلنا مجموعة “أوقفوا السرقة”.



هذه المجموعة تهدف للطعن في شرعية العملية الانتخابية، ورأينا دعوات مقلقة للعنف من بعض أعضائها”.

كما وضع “فيسبوك” تحذيرا من عدم احتساب أصوات لصالح ترامب لأن الناخبين استخدموا أقلام “فلوماستر” في التصويت.

ويرى مراقبون أن ملحوظات التحذير وحدها لا تكفي في منصات ابتكرت خصيصا لتعزيز النشر الفوري والانتشار السريع للمعلومات.

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