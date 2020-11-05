مركز حقوق يحذر مدير صحة نينوى من ممارسات تكميم الأفواه ضد الناشطين الموصليين.. ويطالب الكاظمي بالإيفاء بتعهداته

2020/11/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الخميس، مدير صحة نينوى من ممارسات تكميم الأفواه ضد الناشطين الموصليين، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإيفاء بتعهداته.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يستغرب الطريقة التي يستخدمها مدير عام صحة نينوى في التضييق على الناشطين والصحفيين وقادة الرأي العام خصوصا من الذين ينتقدون أداءه الصحي خصوصاً في أزمة كورونا، عبر جرهم إلى ساحة القضاء من أجل إنهاكهم مادياً ونفسياً، وآخرها ماجرى مع عدد من الناشطين كان آخرهم صقر آل زكريا وثلاثة من زملائه الذي صدرت بحقه مذكرة قبض من القضاء".

واضاف البيان، أنه "في الوقت الذي يثق مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالإجراءات القضائية فإنه يرفض سياسة مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي الرامية إلى تكميم الأفواه، عبر أساليب وطرق مختلفة، كما يدعو المركز الطائي إلى استثمار الانتقادات وسوء الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين بدل الانشغال بإيقاف صوت الناشطين والصحفيين الذين لن يسكتوا جراء هذه الممارسات".

وطالب المركز، "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بالتزاماته وتعهداته، تجاه حرية التعبير وحرية الانتقاد المكفولة دستورياً، وتوجيه مدير عام صحة نينوى بسحب الشكاوى ضد الناشطين جميعا وترك المضايقات التي يقوم بها فلاح الطائي"، محملاً "الجبوري مسؤولية أي إجراء يمكن أن يشوش على حرية النشر والانتقاد، أو يضايق الإعلاميين والناشطين".

ولفت الى أن " مدير صحة نينوى يحاول استهداف الناشطين والصحفيين بعد أن فشلت المضايقات في ثنيهم عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد"، داعياً "جميع قادة الرأي العام أن يتكاتفوا لحماية مكتسباتهم، وللدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم".

وأكد أن "مذكرة القبض هذه تأتي في ظل تزايد ملفت ومثير في جر الصحافيين والناشطين إلى القضاء، وبعد رصد طويل لتصاعد عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم".

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