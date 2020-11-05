الناشط ال زكريا يكشف تفاصيل رفع دعوى قضائية ضده ويدعو رئيس مجلس القضاء للتدخل

2020/11/05 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

صدرت في مدينة الموصل، مذكرات إلقاء قبض بحق اربعة ناشطين بتهمة التهديد الشخصي بموجب المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بعد رفع دعوى قضائية من قبل مدير عام دائرة صحة نينوى فلاح الطائي.

وحصلت وكالة بغداد اليوم على نسخ من أوامر القبض بحق الناشطين وهم: صقر معن عبد القادر زكريا، وريان جاسم محمد، وسهر محمد مصطفى، ومهند قاسم اسماعيل.

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك".

كما تنص المادة على أنه "يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوباً صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة".

واجرت وكالة بغداد اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الناشط صقر ال زكريا لمعرفة سبب صدور مذكرة القاء البقض بحقه مع 3 من زملائه، ورد على الدعوى بالقول: "تفاجأت ظهر اليوم بصدور مذكرة قبض بحقي، رغم أني لم استلمها بنفسي، وانما علمت بها بعد نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بحد ذاته خرق قانوني، في المذكرة ما يقول اني قمت بتهديد مدير صحة نينوى، هو وحمايته وكل ما يملك من قوى".

وأضاف، أن "هذه الكلام تهمة باطلة وكيدية ولا يمكن ان اتقبلها، كانسان مؤمن بحرية التعبير، علما اني لم التقِ به ولا تربطني به أية علاقة، وكل ما يربطني به انني كمواطن انتقدت الخدمات والواقع الصحي، نتيجة المناشدات التي كانت تصلنا، انا لم اتواصل مع مدير الصحة بأية طريقة كانت"، داعياً "رئيس مجلس القضاء ورئيس البرلمان ونواب نينوى بان يكون لهم وقفة جادة".

وأثارت أوامر القبض ردود فعل واسعة من قبل مدونين عراقيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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