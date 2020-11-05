لجنة الانتخابات في نيفادا: الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح بايدن

2020/11/05 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، ، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح بايدنوقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن "60 ألف بطاقة تصويت ما زالت قيد الفرز".وأشارت إلى أنها "ما زالت تتلقى الأصوات عبر البريد وسيتم تسجيلها وبحلول يومي السبت والأحد يستكمل فرزها".وأوضحت أن "هدف اللجنة هو ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة".وأكدت أن "العاملين في اللجنة جاهزون لفرز 51 ألف صوت اليوم والمعلومات ستنشر غدا".وكشفت اللجنة عن أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية في محيط موقعها لضمان سلامة الفريق وقدرته على مواصلة فرز الأصوات".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، اليوم، إنه سيلجأ للقضاء في كل الولايات التي أعلن فيها منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الفوز فيها، وذلك بسبب ما وصفه بالتلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات، مؤكدا امتلاكه الكثير من الأدلة بشأن ذلك./انتهى9

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