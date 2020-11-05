2020/11/05 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الصحافي المغربي، عماد استيتو، تهمة "المشاركة في الاغتصاب"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح زميله عمر الراضي المعتقل منذ أواخر يوليو لملاحقته في قضيتي "اغتصاب" و"تجسس"، بحسب ما أفاد محاموهما، الخميس.

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