محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية لأول مرة بـ4 جلسات

2020/11/05 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تداولات اليوم الخميس، لأول مرة في 4 جلسات متتالية، مع ترقب نتائج انتخابات الرئاسة والكونجرس في الولايات المتحدة.

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