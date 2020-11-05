مسؤول: أبراج تجزئة الغاز الطبيعي بالبصرة تستهدف إضافة 400 مليون قدم مكعب

2020/11/05 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، أن برج صناعة الغاز في البصرة سيحقق تنمية طويلة الأمد للعراق.وذكرت وزارة النفط، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الكاظمي أشاد بجهود العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي …

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