العمل: قانون التقاعد سيعرض على مجلس الوزراء بامتيازات جديدة

2020/11/05 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن وزير العمل، عادل الركابي، الخميس، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان القانون يتضمن امتيازات جديدة للعاملين في القطاع الخاص.

جاء ذلك في تصريح للركابي، تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إن "بعض المدراء في وزارة العمل متواطئين مع أصحاب العمل في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي".

وبين، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي شمل منذ إقراره قبل خمسين عاما 260 ألف عامل فقط من أصل ستة ملايين".

وأشار الركابي إلى أن "الوزارة تعمل على تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل"، مبينا أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يتضمن امتيازات جديدة للعاملين في القطاع الخاص".

وأكد، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد سيحدد راتب العامل بـ350 ألف دينار شهريا، فيما سيكون سن التقاعد في قانون التقاعد الجديد بعد خدمة 20 سنة للرجل وبسن 58 سنة للنساء".

واعتبر الوزير أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد سيخدم المواطنين، وماضون بالعمل على تشريعه".

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