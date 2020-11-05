الهاتف وسماعة البلوتوث.. ارشادات قد تغير استخدامك لها في العراق

2020/11/05 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { (الموبايل)بغداد:الفرات نيوز} اصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، مساء الخميس، وصايا وارشادات حول استخدام الهاتف النقال.

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